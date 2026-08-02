Hallan sin vida a menor de nueve años reportada como desaparecida en Sabá, Colón

Tegucigalpa – La menor Emily Dayana Muñoz Maldonado, de nueve años, fue encontrada sin vida este domingo, luego de haber sido reportada como desaparecida desde la mañana del sábado en el municipio de Sabá, departamento de Colón.

La niña había salido de su vivienda, ubicada en la colonia Rey Martínez #2, alrededor de las 11:00 de la mañana del sábado, sin que regresara a su hogar, lo que motivó a sus familiares a solicitar el apoyo de las autoridades para su búsqueda.

Emily Dayana Muñoz era hija de Elmer Amílcar Muñoz Gutiérrez y María Elena Maldonado Velásquez, quienes habían denunciado su desaparición tras no conocer su paradero.

El cuerpo de la menor fue encontrado en el interior de bolsas para basura en otro sector del municipio.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue localizado el cuerpo de la menor ni las causas de su fallecimiento, por lo que se espera información oficial conforme avancen las investigaciones.

Las muertes de mujeres siguen y suman en Honduras sin importar la edad de las féminas, en el presente año suman más de 160 los asesinatos. IR