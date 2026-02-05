Hallan sin vida a joven mujer en una vivienda en Talanga

Tegucigalpa – Este jueves se informó del hallazgo sin vida de una mujer en el interior de una vivienda en el barrio El Cerrito en el municipio de Talanga, norte del departamento de Francisco Morazán.

La fallecida fue identificada como Pamela Martínez (19), originaria del municipio de Guaimaca.

Se informó que la mujer tuvo una acalorada discusión, pero que en un hecho confuso perdió la vida producto de un disparo de una escopeta.

Hay versiones contrarias, unos dicen que su compañero de hogar la mató, y otros que han manifestado que ella se quitó la vida.

Se espera la llegada de agentes de la Policía Nacional se apersonen para asegurar la escena del crimen, mientras que personal de Medicina Forense realice el levantamiento del cuerpo. AG