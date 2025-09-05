Hallan sin vida a joven militar en La Ceiba

La Ceiba – Este viernes, agentes policiales informaron del hallazgo sin vida de un joven que es miembro activo de las Fuerzas Armadas en el sector Boca Vieja en la ciudad de La Ceiba, zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Alejandro Josué Matute Montecinos (20), era un estudiante universitario.

El cuerpo del joven fue encontrado en una calle solitaria junto a partes de un vehículo marca Hyundai que contenía manchas de sangre en su interior.

Las causas del crimen y la identidad de los responsables aún son desconocidas. La Policía empezó las investigaciones del suceso.

El hallazgo del vehículo abandonado fue reportado en horas de la noche del jueves, pero su cuerpo como la identificación del fallecido ocurrió en la mañana del viernes. AG