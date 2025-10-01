Hallan sin vida a joven estudiante de periodismo y presentadora en la capital

Tegucigalpa – Este miércoles se informó el hallazgo sin vida de joven estudiante de la carrera de periodismo y presentadora de televisión en una casa habitación en la capital hondureña.

La fallecida fue identificada como Jennifer Nicole Rivas (21), fue estudiante de la carrera de periodismo, presentadora de televisión y creadora de contenido.

El cuerpo de la joven fue encontrado en el interior de una habitación de una vivienda en la colonia Estanzuela en el sector tres.

Rivas laboró como presentadora de un noticiero de televisión en el medio de comunicación “CHTV” y fue colabora del grupo de creadores de contenidos “Los Venados 504”.

Según relatos de conocidos, la joven padecía de una enfermedad de base. AG