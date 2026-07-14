Hallan sin vida a ganadero desaparecido en Comayagua

Comayagua – Este martes se reportó el hallazgo sin vida del empresario Rodbin Antonio Suazo (49), que había sido reportado desaparecido en el departamento de Comayagua, zona central de Honduras.

El empresario ganadero fue encontrado sin vida en el sector de Guachipilín, lugar donde fue abandonado su vehículo.

Se conoció que el empresario salió el fin de semana en una camioneta blanca desde la ciudad de Siguatepeque hacia el municipio de El Rosario, en el departamento de Comayagua.

Pese a que salió el sábado, no se reportó su llegada a su lugar de destino, y familiares alertaron a las autoridades su desaparición tras no poder contactarlo.

El automotor fue encontrado abandonado en las últimas horas en una zona boscosa, sin la presencia del ganadero, ni del caballo que transportaba.

Al menos seis homicidios diarios se registran en Honduras, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH. AG