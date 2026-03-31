Hallan sin vida a expolicía implicado en la muerte de su prima en el oriente

Danlí – Este martes se encontró el cuerpo sin vida de un exintegrante de la Policía Nacional implicado en la muerte de su prima en el municipio de Alauca, departamento de El Paraíso, oriente de Honduras.

El fallecido respondía al nombre de Janier Adán González Suárez.

Según las investigaciones, el expolicía es considerado el autor material del crimen de su prima Alba Rodríguez en Alauca.

En ese sentido, familiares notificaron a la Policía Nacional que el imputado se refugiaba en una montaña que colinda con Nicaragua tras fugarse de un centro penitenciario de Danlí en diciembre del 2022.

Agentes policiales empezaron el día anterior (lunes) la búsqueda de González Suárez por la montaña, hasta que encontraron su cuerpo sin vida esta mañana.

Janier Adán González Suárez también estuvo involucrado en otros de casos de asesinatos en la zona. AG