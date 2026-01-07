Hallan sin vida a dos mujeres en diferentes sectores del norte del país

San Pedro Sula – Otras dos mujeres fueron asesinadas en Honduras, los hallazgos se registraron en Puerto Cortés y Choloma, zona norte del país.

Uno de los sucesos se registró en un solar baldío de Puerto Cortés, donde una joven identificada como Gladys Jackelin López de 16 años.

De forma casi simultánea, en la comunidad de Cerro Verde en el municipio de Choloma, fue encontrado el cuerpo de otra mujer sin vida.

La víctima fue identificada como Scarleth Abigail Osorto de 20 años.

Equipos forenses se apersonaron a las zonas para realizar los levantamientos cadavéricos.

Ambos cuerpos de las jóvenes fueron trasladados a la morgue sampedrana.

En los primeros seis días del presente año ya se registraron seis muertes violentas de mujeres, entre edades de 15 a 20 años.

En el 2025, un total de 270 mujeres fueron asesinadas en Honduras, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). IR