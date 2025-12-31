Hallan sin vida a dos jóvenes en Atlántida

Tegucigalpa – En las últimas se reportó el hallazgo sin vida de dos jóvenes en el sector de La Soledad en la comunidad de San Juan Pueblo en el municipio de La Masica en el departamento de Atlántida, zona norte de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados como Marvin Daniel Martínez y Jimmy Román Díaz, ambos de 17 años.

Se informó que los cuerpos de los menores de edad fueron encontrados sin vida a orilla de la calle principal del sector de La Soledad.

Hasta el momento se maneja que los jóvenes fueron interceptados y emboscados por sujetos armados cuando se dirigían a sus casas en horas de la noche del martes donde les dispararon y dejaron abandonados sus cuerpos.

El país cerrará este 2025 con un índice de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG