Hallan sin vida a agente de la Dipol en Colón tras ser privado de libertad

Tegucigalpa – Este lunes se informó del hallazgo sin vida de un agente asignado a la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) en el municipio de Santa Rosa del Aguán en el departamento de Colón, Caribe de Honduras.

El fallecido fue identificado como Darlin Josué Mejía Lara (33), originario en el municipio de Alauca.

Se informó que el domingo se ejecutó una operación de orden de captura en contra de un ciudadano, pero que se registró un incidente, en la que el agente fue privado de su libertad.

No obstante, el agente fue encontrado este lunes en el sector de La Barra en una zona montarral.

#COMUNICACIÓN | Comunicado de Prensa SEDS N.73-2026 pic.twitter.com/N29p97q4qq — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) July 28, 2026

Versión policial

La Secretaría de Seguridad informó, mediante el comunicado SEDS 073-2026, que un operativo ejecutado el domingo 26 de julio en el municipio de Santa Rosa de Aguán, Colón, dejó como resultado la muerte de un civil y de un agente de la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe, la acción policial tenía como objetivo dar cumplimiento a una orden de captura por tráfico de drogas agravado. Durante el desarrollo del operativo, el sospechoso intentó huir, lo que derivó en un intercambio de disparos.

En el lugar fue encontrado sin vida Marvin Giovanny Velásquez Ruiz, quien presentaba heridas de arma de fuego. Asimismo, una mujer resultó herida en una de sus extremidades inferiores y fue trasladada a un centro asistencial.

Posteriormente, las autoridades reportaron la desaparición del agente de inteligencia Darlin Josué Mejía Lira, cuyo cuerpo fue localizado sin vida la mañana del lunes 27 de julio en una milpa del mismo municipio.

La Secretaría de Seguridad indicó que el Ministerio Público y equipos especializados realizan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. AG