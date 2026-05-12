Hallan seis migrantes muertos en contenedor de carga en Texas; habrían hondureños y mexicanos

Tegucigalpa/ Ciudad de México- Seis personas fueron halladas sin vida dentro de un contenedor de carga en un patio ferroviario de Laredo, Texas.

Las víctimas son cinco hombres y una mujer habrían fallecido por golpe de calor.

Entre los documentos encontrados hay indicios de que algunos serían originarios de México y Honduras, según medios internacionales.

Las autoridades investigan el caso como tráfico de personas.

Hasta el momento las autoridades hondureñas no se han pronunciado ente el suceso.

México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México informó que tres de las seis personas encontradas sin vida en el interior de una caja seca de ferrocarril en Laredo, Texas, Estados Unidos, eran de nacionalidad mexicana.

En un comunicado emitido este lunes, la Cancillería mexicana señaló que personal del departamento de protección mantendrá contacto con las familias de las personas mexicanas identificadas para brindar la asistencia consular correspondiente, así como para concretar la eventual repatriación de sus restos a México y el acompañamiento legal correspondiente.

En la nota, la SRE informó, a través del Consulado General de México en Laredo, Texas, que el Departamento de Policía de la citada ciudad «notificó el lamentable hallazgo de seis personas migrantes fallecidas en el interior de una caja seca transportada vía ferrocarril».

«Las autoridades confirmaron la nacionalidad mexicana de tres de las personas; las restantes están en proceso de identificación», añadió.

Además, la representación diplomática contó que estableció contacto con el subjefe del Departamento de Policía de Laredo, encargado de la investigación, quien confirmó el suceso e indicó que están a la espera de los resultados del médico forense.

El Departamento de Policía de Laredo respondió en la tarde del domingo a la llamada de un trabajador ferroviario que alertó del hallazgo. Los agentes de policía y personal de emergencias trasladados al lugar encontraron los cadáveres de cinco hombres y una mujer.

Laredo, ubicada a unos 200 kilómetros al sur de San Antonio, es uno de los puertos de entrada más concurridos entre EE.UU. y México.

El Consulado dijo que continuará dando seguimiento puntual al caso y mantendrá comunicación permanente con las autoridades competentes para conocer el avance de las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

A través de la SRE, el Gobierno mexicano expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y reitera su compromiso de brindar asistencia y protección consulares. EFE/PD/ir