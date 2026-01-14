Hallan seis cuerpos calcinados en una zona costera de Ecuador

Guayaquil (Ecuador) – Seis cuerpos calcinados y en descomposición fueron hallados este martes en la localidad ecuatoriana de Colonche, de la provincia costera de Santa Elena, una de las más golpeadas por la violencia ligada a la disputa entre bandas de crimen organizado, que ha llevado al país a registrar cifras de homicidios sin precedentes.

Los cuerpos estaban en una zona rural, donde habrían sido encontrados por comuneros, de acuerdo a reportes de medios locales.

Hasta el sitio llegaron agentes investigativos de la Policía y de Criminalística, que buscaban determinar si corresponderían a seis jóvenes que fueron reportados como desaparecidos el pasado 4 de enero, después de que viajaron en motocicletas desde el municipio de Pedro Carbo, en la provincia de Guayas, hasta Santa Elena.

El mayor Andrés Tamayo, jefe policial de Santa Elena, señaló que presumen que se puede tratar de los mismos jóvenes, ya que en la zona también se encontraron dos motocicletas que estaban incineradas.

Sin embargo, los familiares de los desaparecidos deberán esperar a que se realicen varios exámenes para conocer si se trata de sus parientes, pues, según Tamayo, los cuerpos «ya están en estado de descomposición y también han sido calcinados».

«Los familiares en este momento ya deben de tener conocimiento», indicó el oficial, que precisó que los parientes deberán acercarse al centro forense de Santa Elena para esperar los resultados de las pruebas.

Santa Elena es una de las nueve provincias que están bajo un estado de excepción decretado por el presidente, Daniel Noboa, el pasado 31 de diciembre por el aumento de la violencia.

Además, Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró Noboa para intensificar la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. JS