Hallan salvavidas con nombre Lucky Lady en Útila

Tegucigalpa – Encuentran salvavidas fue encontrado en la parte norte de Útila, Islas de la Bahía informaron este lunes, informaron medios locales, misma que posiblemente podría ser de la embarcación.

Las donas flotantes presentaban quemaduras por lo que se prevé que la embarcación habría sufrido algún incendio.

Los salvavidas tiene el nombre de Lucky Lady por lo que las autoridades de Marina Mercante puede llegar a la zona de Utila para verificar la zona donde fueron encontradas las roscas.

La embarcación desapareció el pasado 20 de julio, por lo que se activó el sistema de búsqueda por parte de Marina Mercante.

Los familiares de los 18 tripulantes se encuentran preocupados por la prolongada búsqueda sin resultados de las personas desaparecidas. IR