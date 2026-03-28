Hallan “ritual” en cementerio capitalino: fotos quemadas, tabaco y lodo, entre las fotos las de una conocida diputada

Tegucigalpa– Un inusual descubrimiento ha generado inquietud entre pobladores y visitantes del Cementerio de Sipile, en Comayagüela, donde varias fotografías fueron encontradas enterradas entre las tumbas.

El hallazgo, que ha comenzado a circular en redes sociales, ha despertado diversas especulaciones sobre su origen y significado.

Hasta el momento, se desconoce quién habría enterrado las fotografías y con qué intención, lo que ha dado paso a teorías que van desde actos simbólicos hasta posibles prácticas esotéricas, aunque ninguna de estas ha sido comprobada.

Ente las fotografías encontradas, una de las imágenes corresponde a la diputada por el Partido Liberal, Sarahí Espinal.

«Ore por eso y ore por mi hija”

Espinal confirmó que sí es ella la persona que aparece en la fotografía encontrada enterrada en el cementerio de Sipile, en Comayagüela.

«Ore por eso y ore por mi hija para que no nos ocurriera nada. No sé qué fin tiene eso, pero me sorprende la maldad (…) Realmente no tengo idea quien hizo esto, trato de no darle importancia a estas cosas», dijo.

Afirmó que ella es creyente de Dios y que esas acciones de brujería las desecha de su vida para que nunca le pase nada a ella, ni a su hija. IR