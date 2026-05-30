Hallan plantación de 16 mil 500 arbustos de coca en Bonito Oriental, Colón

Tegucigalpa – Con el propósito de combatir las estructuras dedicadas al narcotráfico y fortalecer la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas a través del Primer Batallón de Fuerzas Especiales Navales, localizaron y aseguraron una plantación de supuesta hoja de coca en el sector montañoso del río Guano, municipio de Bonito Oriental, Colón, Caribe de Honduras.

Durante las operaciones de patrullaje, se identificó una extensión aproximada de tres manzanas cultivadas con alrededor de 16 mil 500 arbustos de supuesta hoja de coca, los cuales fueron asegurados para el procedimiento legal correspondiente.

Posteriormente, se coordinará con la unidad fiscal competente del Ministerio Público para realizar la erradicación de la plantación ilícita y continuar con las investigaciones respectivas.

Los militares destacaron las acciones como parte de su misión antidrogas y el combate al crimen organizado a nivel nacional. Este año se han efectuado este tipo de operaciones en Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

Según reportes oficiales, en lo que va de 2026 las FFAA han asegurado más de 26 plantaciones de coca, con alrededor de 500 mil arbustos y nuevo narcolaboratorios artesanales localizados en diferentes sectores del territorio nacional. JS