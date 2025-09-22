Hallan mujer en estado de descomposición en Santa Bárbara

Santa Bárbara – Este lunes se informó el hallazgo de una mujer sin vida en el municipio de Santa Rita en el departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras.

El cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición en el sector La Quebrada en un solar baldío a la orilla de la carretera que conduce al municipio de Santa Rita.

En la escena se encontró una maleta con las pertenencias de la mujer que contenía maquillaje, ropa, peine, cartera y otros insumos.

Asimismo, se encontró un documento nacional de identificación (DNI) a inmediaciones del cuerpo con el nombre Karla Sofía Mejía Avilés, que se presume que pertenece a la mujer.

Será el personal de Medicina Forense que determinará mediante la autopsia la causa de muerte como confirmar la identidad de la fallecida.

Este fin de semana, se registraron las muertes violentas de tres feminas: uno en el municipio de Cedros en Francisco Morazán y dos en el departamento de Lempira. AG