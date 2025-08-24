Hallan muertos a una pareja en las orillas del bulevar FFAA

Tegucigalpa – Este domingo se reportó el hallazgo sin vida de una pareja a orillas del bulevar Fuerzas Armadas en la ciudad de Tegucigalpa, capital hondureña.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos.

Se informó que ambos cuerpos tenían las manos y pies amarrados con una faja hacia atrás, y presentaba heridas de arma de fuego, aunque no se encontró casquillos en el lugar.

Los cuerpos fueron dejados frente a una iglesia evangélica a orillas de la calle, a inmediaciones de las gradas que conecta las colonias Hato de En medio con la San Ángel.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG