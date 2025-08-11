Hallan muertos a dos personas en interior de cuartería en Siguatepeque

Siguatepeque – Este lunes se registró el hallazgo sin vida de dos personas en el interior de una cuartería en el barrio Santa Marta en el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua, zona central de Honduras.

Hasta el momento se desconocen las identidades de los fallecidos.

Uno de los cuerpos de los fallecidos estaba encostalado, mientras que otro estaba envuelto en una sábana.

Tres personas fueron detenidas, dos hombres y una menor de edad para investigar su posible vinculación al hecho debido a que fueron encontrados en flagrante.

Personal de Medicina Forense determinará la causa de muerte y la identidad de los fallecidos a través de la realización de la autopsia. AG