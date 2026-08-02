Hallan muerto a un docente en una plantación de palma africana en Atlántida

Tegucigalpa – Este domingo se reportó el hallazgo sin vida de un docente en una plantación de palma africana en el municipio de Jutiapa en el departamento de Atlántida, zona norte de Honduras.

El fallecido fue identificado como Herlin Miguel Villeda Chirinos (40).

El docente fue reportado como desaparecido por sus familiares en la tarde del sábado.

Sin embargo, en horas de la mañana de este domingo, el profesional de la educación fue encontrado sin vida en una finca de palma africana a inmediaciones de la comunidad de Salitrán.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG