Caliente

Hallan muerta a una mujer en un solar baldío en Olanchito

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Este miércoles se informó el hallazgo sin vida de una mujer en un solar baldío en el municipio de Olanchito en el departamento de Yoro.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

El cuerpo de la mujer fue encontrado en un tramo carretero hacia la colonia 8 de febrero y presentaba heridas de arma blanca tipo machete.

Los vecinos de la zona señalaron que la fallecida no es procedente de la colonia 8 de febrero, pero que transitaba frecuentemente por el lugar.

Alrededor de 200 mujeres han sido asesinadas en el presente año, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG

