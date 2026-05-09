Hallan muerta a mujer reportada como desaparecida en Trujillo, Colón

Tegucigalpa – Este sábado se informó el hallazgo sin vida de una mujer en el sector de La Playa en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, litoral atlántico.

La fallecida fue identificada como Karla Yesenia Peña Cárcamo (42), que deja sin madre a tres hijos.

La mujer fue reportada como desaparecida el jueves en horas de la madrugada, y este sábado se encontró su cuerpo en una zona solitaria entre la carretera que conduce de Trujillo hacia Puerto Castilla con el sector de La Playa.

La madre de la víctima contó que la hija le dijo a su nieta que salía hacer un mandado con un conocido, pero que el acompañante negó haberse visto con la fallecida.

Más temprano, se reportó el hallazgo de una mujer encostalada a orilla de una carretera en la comunidad de El Agricultor en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

(LEER): Encostalado dejan cuerpo de mujer en carretera de Olanchito a Sabá en Yoro

Este sería el segundo caso de hallazgo sin vida de una mujer este sábado en el territorio nacional.

Más de 85 mujeres han sido asesinadas en el presente año, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG