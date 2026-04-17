Hallan muerta a mujer garífuna en Tela

Tela – Este viernes se informó el hallazgo sin vida de una mujer en una zona pastosa en la colonia 4 de Enero en el municipio de Tela en el departamento de Atlántida, zona norte de Honduras.

– Más de 70 mujeres han perdido la vida en entornos violentos este 2026.

La fallecida fue identificada como Sandy Jennifer Laing Rivera (33).

El cuerpo fue hallado en una zona de pasto a orilla de una carretera.

La vocera de la UMEP-18, Indira Elvir, comentó que personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo alrededor de la 9:00 de la mañana.

Pese a que había personal de Medicina Forense, no hubo presencia del médico forense a la escena del crimen, y enviaron el cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia que determine la causa de muerte. AG