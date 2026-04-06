Hallan muerta a mujer en interior de su vivienda en Dulce Nombre de Culmí

Tegucigalpa – Este lunes se reportó el hallazgo sin vida de una joven mujer en el interior de su vivienda en el barrio El Porvenir en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho, oriente de Honduras.

La joven fallecida fue identificada como Ana Rivera.

Se informó que el suceso ocurrió en horas de la noche del domingo y fue encontrado en horas de la mañana de este lunes; el cuerpo de la mujer presenta un disparo en su cabeza.

Personal del Ministerio Público realizó el levantamiento del cuerpo en horas de la mañana y posteriormente tras la investigación determinará si fue homicidio o suicidio. AG