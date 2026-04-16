Hallan degollada a joven “tiktoker” desaparecida en Tocoa

Tocoa – Este jueves se informó el hallazgo sin vida a una joven tiktoker en una plantación de palma africana en el municipio de Tocoa en el departamento de Colón.

La fallecida fue identificada como Katerin Mejía, pero era conocida por su en las redes sociales como “Kathy Mazorca”.

La joven en vida.

El cuerpo de la joven presentaba heridas en su cuello, señal que fue degollada, en la plantación de palma africana, cerca donde se construye el nuevo hospital.

La joven había sido reportada desaparecida por sus familiares tras ser privada de su liberad bajo engaño el miércoles en horas de la noche en la colonia La Salomón, cerca de la escuela Rotario.

Según relatos de personas cercanas de la joven, un sujeto la contactó mediante redes sociales al prometerle impulsar sus ingresos como creadora de contenido.

Sin embargo, cuando la joven llegó al lugar del encuentro, sujetos la interceptaron, la subieron a un vehículo y huyeron del lugar.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), contabiliza la muerte de más de 70 mujeres en hechos violentos en el presente año. AG