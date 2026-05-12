Hallan muerta a joven cercano al parque La Tigra

Tegucigalpa – Este lunes se reportó el hallazgo sin vida de una joven en el sector de Jutiapa en el municipio del Distrito Central, capital hondureña, cerca del parque nacional La Tigra.

La víctima fue identificada como Rosy Fabiola Izaguirre (26), residía en el sector del Hatillo.

Se informó que la joven fue reportada como desaparecida el sábado, luego que saliera con un primo y amigos hacia el sector de La Tigra.

Sin embargo, su cuerpo fue encontrado la noche del lunes en una zona boscosa tras una búsqueda de pobladores y policías cerca del parque La Tigra.

El cuerpo de la joven presentaba signos de que fue torturada y apenas había sido cubierto con algunas hojas de árboles.

Alrededor de 90 mujeres han sido asesinadas en el presente año, según datos de organizaciones feministas defensoras. AG