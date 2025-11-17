Hallan microbús y cuerpo calcinado en la colonia Buenos Aires de San Pedro Sula

Tegucigalpa- Un hecho violento estremeció la madrugada de este lunes a los residentes de la colonia Buenos Aires de San Pedro Sula, cerca del bulevar del Norte y en las inmediaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde fue encontrado un microbús completamente quemado y, en su interior, el cuerpo calcinado de una persona.

Agentes de la Policía Nacional llegaron de inmediato al lugar para realizar las primeras diligencias y acordonar la escena. Aunque no se descarta que el crimen esté relacionado con extorsión, las autoridades recalcaron que será hasta después de las investigaciones que se podrá conocer el motivo exacto del suceso.

Miembros del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia luego de recibir la alerta del sistema 911.

Uno de los apagafuegos presentes, identificado como Mármol, relató: “Nosotros recibimos la llamada del 911 como a eso de las 3:15 de la madrugada y nos hicimos presentes con la unidad contra incendios. Pero al llegar al lugar vemos que fue en efecto un incendio vehicular y que además se encuentra una persona en su interior”.

Aunque los bomberos lograron sofocar las llamas, el cuerpo fue encontrado completamente calcinado.

La Policía Nacional inició la recolección de evidencias y espera el arribo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de Medicina Forense para el levantamiento del cadáver.LB