Hallan lanchas vinculadas a la narcoactividad en Limón, Colón

Tegucigalpa– Durante operativos de patrullaje realizados en el municipio de Limón, Colón, fueron localizadas cuatro lanchas en una zona catalogada como conflictiva.

El operativo estuvo a cargo de agentes del Comando de Operaciones Especiales (COE), junto a funcionarios de la DNPSC y la DIPOL.

Según información de inteligencia, estas embarcaciones habrían sido utilizadas por estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas por vía marítima.

Las autoridades mantienen bajo investigación el hallazgo para determinar a qué grupo pertenecen los medios de transporte.

Los patrullajes forman parte de las acciones estratégicas de las fuerzas de seguridad para combatir las rutas del narcotráfico que operan en el litoral atlántico, reforzando la presencia policial en puntos considerados de alto riesgo.

Las autoridades continúan con la investigación para dar con el paradero de los dueños de las lanchas. IR