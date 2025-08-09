Hallan ensabanada a una mujer a orilla del Anillo Periférico

Tegucigalpa – Este viernes se reportó el hallazgo de una mujer ensabanada a orillas del Anillo Periférico a la altura de la residencial La Cañada en la ciudad de Tegucigalpa.

El cuerpo fue encontrado en horas del mediodía envuelto en una sábana blanca en un solar baldío.

La fallecida logró ser identificada por sus familiares como Jennifer Patricia Antúnez Alvarado (29).

El cuerpo de la mujer estaba en un avanzado estado de putrefacción, estaba amarrada en sus manos y pies, tenía aplicado un torniquete en su cuello.

La última vez que la mujer fue vista fue el 27 de julio en el sector de La Peña en la capital hondureña. AG