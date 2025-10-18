Hallan encostalado cerca de un cementerio en Nueva Arcadia, Copán

Copán – Este sábado se registró el hallazgo de una persona encostalada en el barrio El Banco en el municipio de Nueva Arcadia en el departamento de Copán, occidente de Honduras.

El cuerpo estaba envuelto en un saco de color blanco con líneas azules y que tenía manchas rojas, presuntamente es sangre.

El cuerpo encostalado fue hallado en la calle trasera de un cementerio, en una cuesta y fue arrojado en horas de la mañana.

Un promedio de seis personas muere diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG