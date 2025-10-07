Hallan en Ocotepeque a menor desaparecido en Lempira

Tegucigalpa – Este martes se informó el hallazgo sin vida de un menor que fue arrastrado por las corrientes del río Gualmite, el menor de 12 años, respondía al nombre de Eliú Bautista.

El cuerpo fue encontrado en el municipio de Belén Gualcho, departamento de Ocotepeque, por pobladores que participaron en una intensa búsqueda.

El menor desapareció el domingo tras ser arrastrado por el río Gualmite, que divide los municipios de San Manuel de Colohete y Belén Gualcho, cuando quiso cruzarlo junto a su familia en un caballo.

En el hecho, dos menores fueron arrastrados por las corrientes, sin embargo, solo se rescató a una persona.

De acuerdo a las cifras de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), al menos cuatro personas han fallecido a causa del paso de las precipitaciones. AG