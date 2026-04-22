Hallan en estado de descomposición cuerpo de mujer debajo de un puente en la capital

Tegucigalpa – Este miércoles se informó del hallazgo sin vida de una mujer en el sector de El Canalón en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

El cuerpo de la mujer fue encontrado debajo de un puente en el bulevar Kuwait en la quebrada Salada.

Además, se comunicó que el cuerpo de la mujer estaba en un avanzado estado de descomposición, y vestía una camiseta y un buzo de color negro.

Personas que se dedican a recolectar arena debajo del puente fueron quienes reportaron el hallazgo sin vida de la mujer, señalando que el cuerpo no estaba en el lugar el día anterior (martes). AG