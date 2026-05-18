Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en río de Atlántida

Tegucigalpa – Este lunes en la poza El Tamarindo del río Colaradito en El Porvenir, Atlántida, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer.

La fémina portaba un vestido negro y fue encontrado por pobladores que dieron parte a las autoridades policiales.

La fallecida fue identificada como Alejandra Jazmín Bardales (23), a quien la conocían como “La Mariposa”.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron al sector para hacer el rescate del cuerpo y entregarlo a las autoridades competentes.

Constantemente los cuerpos de socorro reportan hallazgos de cadáveres en ríos, pozas y vertientes en el interior del país. JS