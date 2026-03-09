Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en cercanías del río Choluteca en la capital

Tegucigalpa – La mañana de este lunes se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en las cercanías del Río Choluteca, en el barrio El Chile, en la capital hondureña.

Preliminarmente el fallecido fue identificado como Gustavo Rubén Torres, de quien se dijo habría sufrido una descompensación y caído en el lugar donde fue encontrado sin vida.

Se conoció que el malogrado hombre recién había llegado al país desde Francia.

Elementos de la Policía Nacional llegaron a la zona para acordonar la escena, mientras esperan la llegada de personeros de medicina forense. JS