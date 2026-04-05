Hallan el cuerpo sin vida de mujer en San Pedro Sula

Tegucigalpa – El cuerpo en estado de descomposición de una mujer fue encontrado en un terreno baldío en el Barrio Medina en San Pedro Sula, norte de Honduras.

De acuerdo a las versiones preliminares, la Policía Nacional recibió un reporte sobre el suceso, por lo que un equipo se trasladó para resguardar la escena.

Al hacer el levantamiento la mujer estaba sin ropa y a la par un vestido el que supuestamente portaba, pero este extremo está bajo investigación.

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Se desconoce la forma en la que le dieron muerte a la fémina, la que tenía varios días de haber muerto.

Más de 53 mujeres han sido asesinadas este año en Honduras, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS