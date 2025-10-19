Hallan ejecutados a dos hombres en FM

Tegucigalpa – Dos hombres fueron ejecutados a balazos este sábado en el caserío El Tablón en el municipio de La Venta, departamento de Francisco Morazán.

Hasta el momento solo se ha identificado a una víctima de nombre Henry Alduvin, el otro fallecido permanece como desconocido.

Preliminarmente se informó, que los ahora occisos fueron raptados en el municipio de Reitoca por sujetos que se hicieron pasar por agentes policiales.

Posteriormente, los trasladaron a esta zona donde es una calle de tierra, los acribillaron a balazos y los arrojaron al acantilado.

Las manos de los fallecidos estaban amarradas hacia atrás en el momento que se reportó sus hallazgos.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG