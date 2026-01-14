Hallan dos personas ejecutadas con signos de tortura en diferentes sectores de La Ceiba

Tegucigalpa – Al menos dos personas fueron encontradas ejecutadas y con los mismos signos de tortura en diferentes sectores de la ciudad de La Ceiba, Caribe de Honduras.

Uno de los hechos violentos se registró en la colonia Bellavista donde sujetos ejecutaron a un joven quien presentaba signos de tortura.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

El otro hecho violento se registró en la colonia Sarmiento en donde fue asesinado Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez de 23 años.

La Policía investiga si ambos crímenes tienen relación por la forma en la que se reportaron sus muertes.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue ceibeña. IR