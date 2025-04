Hallan cuerpos de dos hondureños en un departamento de Minnesota, EEUU

Tegucigalpa – Dos hermanos hondureños fueron encontrados muertos en su apartamento en Minnesota, Estados Unidos, según reportes de prensa.

Los cuerpos fueron descubiertos en circunstancias aún no aclaradas, ya que las autoridades no han revelado la causa de muerte.

Las víctimas fueron identificadas como Misael Rodríguez y Leodan Rodríguez Garay.

Los dos hondureños son originarios del barrio Jocomico, en El Negrito, Yoro, norte de Honduras, trascendió.

«Yo solo sé que los encontraron morados, pero no me han dado detalles claros. No sabemos aún si fue algo criminal o alguna otra causa», relató la señora Lidia Garay, madre de los jóvenes, en una entrevista con el canal televisivo TSI.

Las autoridades de Minnesota investigan la misteriosa muerte de los dos hermanos hondureños.

«Yo necesito una ayuda del gobierno si es posible, porque soy una madre sola, de escasos recursos, y no tengo cómo traer a mis hijos. Ellos se fueron a Estados Unidos buscando una mejor vida, para poder sostenerme, porque acá somos pobres. Siempre trabajaron honradamente, no tenían problemas con nadie», señaló la acongojada madre.

De momento las autoridades hondureñas no se han pronunciado sobre este caso.

Familiares y amigos se han unido al llamado para poder repatriar los cuerpos de los catrachos y poder darles cristiana sepultura en su natal departamento de Yoro. (RO)