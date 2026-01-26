Hallan cuerpo sin vida embolsado a inmediaciones del Anillo Periférico

Tegucigalpa – El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado al interior de bolsas plásticas en el Anillo Periférico en la Residencial Venecia, en la capital hondureña.

De acuerdo a lo informado, se trata de un hombre que tiene tatuajes en diferentes partes del cuerpo. Además, estaban amarrado y presentaba señales de tortura.

La víctima fue identificada como Alexis Gutiérrez Gálvez. Testigos dijeron que sujetos desconocidos llegaron en un vehículo y lo lanzaron en una calle de tierra.

Se investiga si el occiso es un joven que fue privado de su libertad en la colonia El Pedregal. Se trataría de un deportado de EEUU que recién llegó al país.

Entre seis y siete homicidios diarios se registran en Honduras, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS