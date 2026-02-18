Hallan cuerpo sin vida de un hombre en el río Ulúa

Tegucigalpa – Elementos de los organismos de socorro recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre en el río Ulúa, El Progreso, Yoro, norte de Honduras.

De acuerdo al reporte del Cuerpo de Bomberos, la recuperación del cadáver se realizó en la Finca Coob, sector de La Arenera.

Se detalló que se atendió un reporte sobre el cadáver de una persona el cual estaba siendo arrastrado por las aguas del río Ulúa, por lo que se procedió a desplazar unidad con equipo especializado de rescate acuático.

Al llegar al lugar se realizó recorrido en el río en busca del cuerpo, el cual fue encontrado por personal de bomberos a la orilla del río en el sector de Finca Coob, procediendo a realizar la recuperación del cadáver.

Se conoció que la víctima respondía al nombre de Óscar Antonio Flores Ortiz (36), residente en la colonia Policarpo Paz García. JS