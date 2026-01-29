Hallan cuerpo mutilado de mujer en Baracoa

Tegucigalpa – Hace unas horas se informó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el río Chamelecón, a la altura de Baracoa en el departamento de Cortés, norte de Honduras. Se trataba de un hombre, pero este jueves se confirma que fue encontrado otro cuerpo mutilado que pertenece a una mujer.

– El cuerpo del hombre encontrado ayer presentaba varios impactos de bala.

La mujer estaba denuda, boca abajo y no tenía brazos. Yacía en medio de una barda recolectora de deshechos bajo el puente del río Chamelecón.

Por lo momentos no se conoce la identidad de la occisa, por lo que fue llevada a la morgue sampedrana.

Este año ya se reportan más de 20 mujeres asesinadas, mientras en 2025 la cifra ascendió a 270, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS