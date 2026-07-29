Hallan cuerpo envuelto en sacos entre las colonias La Granja y El Álamo

Tegucigalpa- El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este miércoles en un sector ubicado entre las colonias La Granja y El Álamo, a pocas cuadras de las instalaciones de la Dirección Policial de Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DAET).

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena tras confirmar el hallazgo del cadáver, el cual fue localizado envuelto en sacos. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida y las autoridades tampoco han determinado el móvil del crimen.

Personal de Medicina Forense se presentó al lugar para realizar el levantamiento cadavérico y trasladar el cuerpo a la morgue, donde se practicarán los procedimientos legales correspondientes que permitan su identificación.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el homicidio y dar con los responsables de este nuevo hecho violento y han acordonado la zona por lo que tampoco hay paso vehicular. LB