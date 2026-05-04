Hallan cuerpo ensabanado en DC; tirotean a hombre en SPS; mujer muere tras ser herida y balacera cobra la vida de hombre en Intibucá

Tegucigalpa – Los sucesos violentos no dan tregua en Honduras. La tarde de este lunes se reporta el cuerpo ensabanado en la periferia de la capital, un hombre tiroteado cuando salía de una institución bancaria en San Pedro Sula, y el deceso de una mujer que había sido herida en las últimas horas.

– El fin de semana se hicieron 14 levantamientos cadavéricos en la morgue capitalina. Suman 483 autopsias realizadas este año en esa oficina del MP.

En la carretera salida al norte de la capital se reportó el hallazgo a la orilla del kilómetro 9 de un cuerpo ensabanado. Se desconoce la identidad y el sexo del occiso.

Elementos de la Policía Nacional se hicieron presentes para resguardar la escena.

La portavoz del Ministerio Público, Issa Alvarado informó el deceso de una mujer que fue remitida desde la morgue del Hospital Escuela de Tegucigalpa.

La ahora occisa resultó herida en un suceso en la colonia Humuya de la capital.

Mientras, esta misma tarde se produjo una balacera en la colonia Seran en San Pedro Sula, donde fue tiroteado un hombre que recién salía de una agencia bancaria.

Se conoció que la persona herida se dirigía a pagar planilla en una construcción. Resultó herido y fue llevado a un centro asistencial, se desconoce su estado de salud y si los malvivientes se llevaron el dinero.

En otro suceso, al interior de un billar en San Miguelito, Intibucá, se produjo una balacera que cobró la vida de Selvin Vásquez, quien fue llevado herido a un centro asistencial, pero expiró por la gravedad de sus heridas.

El occiso presentaba un disparo en el pecho. En el mismo suceso otras dos personas salieron heridas.

Al menos seis homicidios diarios se contabilizan en Honduras, según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS