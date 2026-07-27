Hallan cuerpo ensabanado en basurero de la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa

Tegucigalpa – El cuerpo de una persona fue encontrado este lunes ensabanado en un basurero ubicado a la orilla de la carretera, en el sector número 1 de la colonia Villa Nueva, al oriente de la capital.

De acuerdo con la información preliminar, desconocidos llegaron hasta el lugar y dejaron el cadáver entre los desechos, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el hallazgo, vecinos de la zona alertaron a las autoridades a través del sistema de emergencias, por lo que agentes de la Policía Nacional se desplazaron al sitio para acordonar la escena e iniciar las primeras diligencias investigativas.

Personal de Medicina Forense y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizó el reconocimiento y levantamiento cadavérico, mientras se desarrollan las pesquisas para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad de la persona ni sobre posibles móviles, por lo que el caso permanece bajo investigación. IR