Hallan cuerpo desmembrado en zona de acumulación de basura en San Pedro Sula

Tegucigalpa – Las autoridades policiales investigan el hallazgo de restos humanos en el sector del barrio Smith, en la ciudad de San Pedro Sula, donde fue encontrada una extremidad dentro de una bolsa plástica colocada sobre un tronco en un área utilizada para depósito de basura.

De acuerdo con el reporte preliminar, el descubrimiento se realizó en horas de la noche en la intersección de la 5, 9 y 10 avenida del mencionado barrio. Vecinos alertaron a las autoridades tras percibir un mal olor.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron al sitio, acordonaron la escena y realizaron las primeras diligencias de investigación. Durante la inspección inicial, se indicó que también se localizaron otras partes humanas en el área, aunque hasta el momento no se ha confirmado si los restos corresponden a una mujer o a un hombre.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del impactante hecho. LB