Hallan cuerpo de menor en río Chamelecón de San Pedro Sula

San Pedro Sula– El cuerpo del menor reportado como desaparecido fue encontrado sin vida esta mañana por miembros del Cuerpo de Bomberos en el río Chamelecón en San Pedro Sula, norte de Honduras.

El menor fue identificado como Josué Calderón, de 13 años, quien fue reportado como desaparecido por su madre en el sector del río Chamelecón.

Según la información preliminar, el menor se encontraba acompañado de varios amigos y se transportaban en una cuatrimoto prestada cuando ocurrió el hecho.

La preocupación aumentó luego de que en la zona únicamente fueran encontradas algunas prendas de vestir del adolescente a la orilla del río, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Familiares y vecinos iniciaron labores de búsqueda, mientras las autoridades y cuerpos de socorro fueron alertados para apoyar en las acciones de localización del menor desde la tarde del miércoles, esta mañana fue encontrado el cuerpo del menor.

Hasta ahora no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias exactas del hecho. IR