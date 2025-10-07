spot_imgspot_img
Caliente

Hallan cuerpo calcinado dentro de un vehículo en Intibucá

Por: Proceso Digital

Intibucá – Este martes se informó del hallazgo de un cuerpo calcinado en el interior de un vehículo en el municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá, occidente de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido.

En la escena se aprecia una camioneta de color azul que se estrelló contra un árbol en la carretera que conduce los municipios de Siguatepeque hacia La Esperanza en el kilómetro 34.

Se presume que el conductor de la camioneta perdió el control del mismo, se salió de la carretera a la altura de Las Arroceras, se estrelló contra un árbol, producto del impacto el automotor se prendió en llamas calcinando a la persona que estaba en el interior.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG

