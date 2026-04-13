Hallan asesinadas a dos personas en aldea La Venta

Tegucigalpa- Dos hombres fueron asesinados a disparos en la aldea La Venta, sobre la carretera que de Tegucigalpa conduce hacia Olancho, antes de llegar al municipio de Talanga, Francisco Morazán.

Una de las víctimas fue identificada como Emerson Alexander Berríos Ochoa, de 22 años, mientras que el segundo permanece como desconocido.

El hecho violento se mantiene bajo investigación de las autoridades policiales.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas habrían sido detenidas el sábado anterior por agentes policiales en Talanga tras denuncias por robo e intimidación en la misma comunidad.

Sin embargo, según la información preliminar, la Fiscalía habría determinado su liberación, por lo que ambos hombres salieron de la posta policial el domingo alrededor de las 3:00 de la tarde y se trasladaron hacia el sector Pacaya de la aldea La Venta.

En ese punto, presuntamente fueron atacados a disparos por un individuo cuando intentaron ingresar a una vivienda, resultando heridos y emprendiendo la huida, pero a una cuadra del lugar cayeron sin vida, uno junto al otro.

Tras el hecho, agentes policiales acordonaron la escena, mientras equipos de Medicina Forense, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el fiscal de turno realizaron el levantamiento de los cuerpos. IR