Hallan arsenal oculto en encomienda procedente de EEUU en la Portuaria

Tegucigalpa- Un arsenal oculto dentro de un contenedor procedente de Estados Unidos fue incautado en las últimas horas durante una inspección realizada en el Centro Logístico de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), en Puerto Cortés.

El operativo ejecutado por la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) en conjunto con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), detectaron irregularidades en varios bultos que aparentemente contenían encomiendas.

Entre lo decomisado están cinco pistolas calibre 9mm, 1 fusil AR-15 calibre 5.56, cargadores para armas cortas y largas y más de 200 municiones de distintos calibres.

En total, se contabilizan 21 armas de fuego, cargadores y municiones.

Las autoridades iniciaron una investigación en torno al caso. IR