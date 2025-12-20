Hall reitera que realizará declaratoria mientras escrutinio ha procesado más de 900 actas presidenciales

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó la tarde de este sábado (20.12.25) que se han procesado más de novecientas actas del nivel electivo presidencial por parte de las casi cien Juntas especiales integradas y reiteró que se mantiene firme para finalizar el proceso electoral con la declaratoria.

El proceso de escrutinio especial se realiza ante la presencia de observadores nacionales e internacionales, mediante transmisión en vivo y con el acompañamiento de Auditoría Externa.

En el proceso de escrutinio especial, ante la presencia de observadores nacionales e internacionales, contando con transmisión en vivo y con el acompañamiento de Auditoría Externa, se continúa trabajando y se han procesado más de novecientas actas del nivel electivo presidencial… — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 20, 2025

Hall señaló, a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, que resulta necesario compartir algunas reflexiones como el hecho de que en el CNE han construido el proceso electoral con mayores dificultades tanto a nivel interno como externo.

También señaló que “es justo reconocer públicamente la labor del equipo del CNE en el CLE (Centro Logístico Electoral): Mujeres y hombres que con actitud heroica y silenciosa, no dejan de trabajar a pesar de las tempestades que enfrentan, articuladas a veces por quienes deberían defenderlos”.

Finalmente, expresa el mensaje de la presidenta Hall, un mensaje dirigido al pueblo hondureño: “Tengan la seguridad de que me mantengo firme y con la fortaleza y valentía necesaria para finalizar el proceso electoral con la declaratoria”.

“Me mantendré del lado correcto que es el de la Constitución y la Ley, pero sobre todo: del lado de la mayoría del pueblo que con esperanza acudió a votar el 30 de noviembre. ¡Sepan que no voy a fallarle a Honduras!”, finalizó Hall su misiva. VC