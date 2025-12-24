Hall alerta intento de frenar la declaratoria presidencial

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, advirtió la noche de este martes sobre posibles maniobras para judicializar el proceso electoral, luego de que en sesión nocturna se aprobara el informe relacionado con las impugnaciones del nivel electivo presidencial.

Hall informó que durante la sesión un consejero dio lectura a una denuncia penal en la que se plantea solicitar al Ministerio Público el secuestro de documentación electoral y del sistema informático, una acción que —según cuestionó— ocurre a pocos días de que venza el plazo legal para la declaratoria oficial de resultados.

“¿Cuál es el objetivo de esto justamente a días de la fecha límite de la declaratoria? ¿Quiénes salen ganando si se impide la declaratoria? ¿Quién se queda en el poder?”, planteó la titular del órgano electoral, al advertir sobre las implicaciones políticas e institucionales de paralizar el proceso.

La consejera presidenta subrayó que continuar judicializando las elecciones tendría “nefastas consecuencias para Honduras”, al poner en riesgo la estabilidad democrática y la voluntad expresada en las urnas.

Ante este escenario, Hall hizo un llamado a las misiones de observación nacionales e internacionales, así como a la comunidad internacional, para que permanezcan vigilantes ante cualquier intento que pueda ejecutarse contra el proceso electoral o contra quienes lo conducen desde el CNE. (IR)