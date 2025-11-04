Halaand contradice a Pep: «Nadie puede acercarse a Cristiano y Messi»

Londres – Erling Haaland, delantero del Manchester City, restó importancia a las comparaciones con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y aseguró que «nadie» podrá acercarse a los registros goleadores de esas dos leyendas del fútbol, en respuesta a los elogios de su entrenador, Pep Guardiola, quien recientemente lo situó a su nivel.

«No, para nada. Estoy muy lejos. Nadie puede acercarse a ellos dos, así que no», declaró este martes el delantero noruego, que suma 26 goles entre el Manchester City y la selección de Noruega en lo que va de temporada, en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Campeones frente al Borussia Dortmund

«Pensar en los récords es lo último en mi cabeza. Mi trabajo es ayudar al equipo a ganar partidos. Sé que es aburrido, pero no pienso en eso», añadió el atacante, que acumula ya 98 goles en 107 partidos de Premier League y está a punto de alcanzar la barrera de los 100 tantos, algo que ningún jugador ha logrado tan rápido.

Guardiola elogió días atrás el impacto de Haaland en el equipo, afirmando que su influencia en el juego es comparable a la que tuvieron Messi y Cristiano.

«Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano, su influencia en el juego es enorme. La diferencia es que ellos lo han hecho durante quince años, pero este es ese nivel”, aseguró el técnico español.

El noruego también explicó que su «objetivo principal» no son los registros individuales, sino llevar a Noruega a un gran torneo internacional ya sea a un Mundial o una Eurocopa. JS